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योजना:परीक्षा की तैयारी के लिए 3 बार आयोजित होंगे प्री बोर्ड एग्जाम

सोनीपत3 घंटे पहले
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  • प्रश्न पत्र स्कूलों के विषय शिक्षक तैयार करेंगे, विभाग ने ब्लाक स्तर व स्कूल मुखियाओं को दिए निर्देश

एग्जाम सीजन की शुुरुआत होने के साथ ही विद्यार्थियों को एग्जाम को लिए तैयार करना भी शुरू हो गया है। कोरोना के कारण एक साल से प्रभावित रही पढ़ाई के मद्देनजर इस बार राजकीय स्कूलों में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्र तीन बार प्री बोर्ड परीक्षा देंगे। यह फैसला शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा का परिणाम बेहतर करने को ये योजना बनाई है। इसके लिए विभाग की ओर से ब्लाक स्तर व स्कूल मुखियाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं।

योजना के मुताबिक बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले स्कूलों में तीन बार प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। विभाग ने फरवरी के अंतिम सप्ताह, मार्च के दूसरे सप्ताह व अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला लिया। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र स्कूलों के विषय शिक्षकों के जरिए तैयार कराए जाएंगे। तीनों परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर जिन विषयों में उनके अंक कम होंगे उनकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी।

इसलिए बनाई योजना

पिछले साल कोरोना के चलते शिक्षा सत्र बुरी तरह प्रभावित रहा है। एक तरफ जहां मार्च 2020 में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं बुरी तरह बाधित रही थी। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद शिक्षा सत्र भी देरी से शुरू हो पाया था। स्कूलों में पढ़ाई भी लंबे समय से ऑनलाइन ही कराई जा रही है।

आलम ये है कि अभी तक स्कूल पूरी तरह नहीं खुल पाए हैं। बोर्ड परीक्षा में जिला पीछे ना रह जाए और छात्रों की तैयारी में कोई कसर बाकी ना रहे इसलिए विभाग ने प्री बोर्ड के साथ तैयारी बेहतर करने की योजना बनाई है।

परीक्षाओं का दौर 4 मई से

सीबीएसई की ओर से बोर्ड परीक्षाओं का दौर चार मई से शुरू होना है। हालांकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से फिलहाल बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन परीक्षाएं अंप्रेल-मई तक ही शुरू होने की उम्मीद है।

वहीं जिले में कक्षा छठी से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल 21 सितंबर से खोले जा चुके हैं। जबकि कक्षा छठी से आठवीं की कक्षाएं एक फरवरी से ही शुरू हुई है। ऐसे में स्कूलों में ही बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारी बेहतर कराई जाएगी।

ऐसा रहा है सोनीपत का परिणाम

कक्षा 10वीं : दसवीं 19763 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 9351 सफल रहे, जबकि 10412 की इस बार रि आई है। ग्रामीण क्षेत्र में 7184 तथा शहरी क्षेत्र में महज 2167 विद्यार्थी पास हुए थे।

कक्षा 12वीं : 12वीं में 17 हजार 894 विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा दी थी, जिसमें से 11 हजार 424 विद्यार्थी कामयाब हुए। 64670 विद्यार्थियों की रि अपीयर आई है। 7988 गांवों से तथा 3436 विद्यार्थी शहरी क्षेत्र से सफल रहे थे।

इस साल बोर्ड परीक्षा का परिणाम सुधारने के लिए छात्रों के कमजोर विषयों पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूलों में तीन बार प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने के साथ ही छात्रों की तैयारी बेहतर करने की योजना बनाई है। इससे छात्रों की रिवीजन होगी, उन्हें लिखने की प्रेक्टिस होगी।

-नवीन गुलिया, डिप्टी डीईओ, सोनीपत।

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