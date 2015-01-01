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धुंध का आगाज:पीडब्ल्यूडी सहित सड़क से जुड़े विभागों को लगाना होगा सूचक व रिफ्लेक्टर

सोनीपत36 मिनट पहले
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सोनीपत . शहर की ड्रेन छह की पुलिया से गुजरते वाहन।
  • रिमूव नहीं हो पाया अब तक ब्लैक स्पॉट, जिलेभर में सड़क सुरक्षा आर्गेनाइजेशन द्वारा 32 स्पॉट चिह्नित किए

जिला प्रशासन द्वारा जिले भर में हादसे का पर्याय बने ब्लैक स्पॉट को रिमूव करने के लिए लंबे समय से कार्य किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आज तक कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। धुंध के आगाज से आरटीए के अधिकारियों को हादसे की आशंका सताने लगी है। जिसके मद्देनजर सड़क से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि अतिशीघ्र ब्लैक स्पॉट को रिमूव किया जाए। साथ ही सभी स्थानों पर रिफ्लेक्टर और सूचक लगाए जाएं, ताकि दूर से ही वाहन चालकों को उक्त स्थान के बारे में पता चल सके। जिससे संभावित हादसों को रोका जा सके।

जिले भर में सड़क सुरक्षा आर्गेनाइजेशन द्वारा 32 स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। जिसके तहत इन स्थानों पर संभावित सुधार आदि करने को कहा गया था। इसमें से मात्रा 8 पाॅइंट पर आज तक काम पूरा हो पाया है। जबकि 24 स्पॉट आज भी जस के तस हैं। सबसे अधिक जीटी रोड पर एक दर्जन से अधिक है। जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वाहनों का आवागमन बंद होने से हादसों पर अंकुश है। अन्यथा अब तक कई हादसे हो चुके होते।

विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को आरटीए कार्यालय द्वारा 31 दिसंबर तक आधा काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अब इससे अलग सभी को निर्देश जारी किया गया है कि वह अपने-अपने हिस्से के ब्लैक स्पॉट के आसपास रिफ्लेक्टर और पीली पट्‌टी व व्हाइट पट्‌टी लगाएंगे। इसके साथ ही करीब 10 फीट ऊंचा पोल लगाकर उक्त स्थान पर सूचक लगाना होगा। यह सूचक भी रेडियम और रात में लाइट पड़ने पर चमकने वाली होनी चाहिए। ताकि आसानी से आगे से आने वाले वाहन चालकों को स्पॉट के बारे में पहले ही पता चल सके और सावधानी से आवागमन हो सके।

एडीसी साहब के दिशा-निर्देश पर रोड सेफ्टी की टीम काम कर रही है। रिफ्लेक्टर, रेडियम और सूचक लगाने से वाहन चालकों को धुंध में भी दूर से स्पॉट की स्थिति का पता चल सकेगा। जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। -राजेश मलिक, इंस्पेक्टर आरटीए सोनीपत।

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