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उद्घाटन समारोह:भटगांव में सरपंच ने किया शौचालय शुभारम्भ

सोनीपत3 घंटे पहले
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राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भटगांव में नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन ग्राम सरपंच हरि ओम एवं सरोज बाला द्वारा किया गया। विद्यालय में नवनिर्मित शौचालय के उद्घाटन समारोह में भटगांव गांव के पंचायत के सदस्य, एसएमसी सदस्य एवं सभी स्टाफ सदस्यों उपस्थित रहे।

इस मौके पर एबीआरसी मोनिका दहिया हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड टीम सोनीपत की गाइडस के साथ उपस्थित रही। इस मौके पर मुकेश शर्मा, गंगाराम, गीता, सुदेश, सोनिया आदि सदस्य उपस्थित रहे।

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