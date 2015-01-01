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शिक्षा:30 नवंबर तक स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई, सभी स्कूल होंगे सैनिटाइज

सोनीपतएक घंटा पहले
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कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत 30 नवंबर तक जिला के सभी निजी तथा राजकीय विद्यालयों को बंद रखा जाएगा। जिले सहित प्रदेश में काेरोना केस में शिक्षक एवं विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर फैसला लिया। स्कूल बंद होने के बावजूद स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित जारी रहेंगी। डीसी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। जिसके तहत 30 नवंबर तक कोई भी विद्यालय न खोला जाए।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। स्कूल परिसर को संक्रमण मुक्त करने के लिए अच्छे से सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रदेश सरकार के निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उल्लंघना के लिए स्कूल मुखिया तथा प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। सोनीपत में अब तक शैक्षणिक संस्थानों में 7 केस सामने आ चुके हैं। जिसमें तीन केस तो गुरुवार को ही सामने आए थे, जिसमें एक विद्यार्थी सहित दो शिक्षक शामिल थे।

भास्कर ने उजागर की थी लापरवाही

दैनिक भास्कर ने कोरोना काल में निजी से लेकर सरकारी स्कूलों में कोरोना को लेकर जारी सरकार की एसओपी का पालन नहीं किए जाने पर लापरवाही उजागर की थी, जिसके बाद जहां कुछ स्कूलों ने अपनी व्यवस्था सुधारी थी तो वही कुछ के हालत नहीं बदले थे, जिससे स्कूलों में कोरोना केस बढ़ने की आशंका थी।

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