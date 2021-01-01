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वारदात:दुकानदार रेहड़ी पर फल खरीदने लगा, बाइक सवार ले गए 50 हजार नकदी से भरा गल्ला

सोनीपत7 घंटे पहले
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शहर के सिटी थाना क्षेत्र में चोरी के बाद अब स्नेचिंग की वारदात हुई है। मुरथल अड्डा रोड पर बाइक पर सवार होकर आए दो युवक दुकान से 50 हजार रुपए से भरा गल्ला उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीरज निवासी ओल्ड हाॅउसिंग बोर्ड काॅलोनी ने बताया कि उसकी मुरथल अड्डा चौक के पास पशु चारे की दुकान है।

शाम को करीब साढ़े सात बजे वह अपनी दुकान पर था। इस बीच वह दुकान के पास खड़ी एक रेहड़ी पर फल खरीदने लगा गया। अचानक से बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और गल्ला उठाकर फरार हो गए।

आराेपियाें ने लगा रखा था मास्क

दुकानदार नीरज ने बताया कि दोनों आरोपियों की उम्र करीब 30 थी। आरोपियों ने मास्क लगा रखा था, जिसके चलते वह आरोपियों को पहचान नहीं सका। गल्ले में नकदी के अलावा जरूरी दस्तावेज भी थे।

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