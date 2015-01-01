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जहरीली शराब से मौतों का मामला:आबकारी विभाग के तीन इंस्पेक्टरों से एसआईटी ने मांगा जवाब

सोनीपतएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।
  • सोनीपत की कई कॉलोनियों, पानीपत और फरीदाबाद में अवैध शराब से जा चुकी 50 से ज्यादा जानें

जहरीली शराब से प्रदेश के कई जिलों में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आबकारी व कराधान विभाग के अधिकारियों से सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया है। इससे पहले एसएचओ और चौकी इंजार्च निलंबित तक हो चुके हैं। जहरीली शराब की फैक्ट्री नैनातितारपुर में जिस इंसपेक्टर के एरिया में थी और यहां से शराब जिस-जिस एरिया में बिकी, उसके इंसपेक्टर को स्टेट एसआईटी चीफ श्रीकांत जाधव ने इनके कार्य के तरीकों पर जवाब मांगा है, जिसमें सरपंचों के साथ तालमेल सहित गांव में फैक्ट्री में शराब बनती रही और जानकारी तक नहीं मिलने समेत विभिन्न बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आबकारी विभाग द्वारा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पंजाब एवं हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि के लिए प्रथम दृष्टया आबकारी व कराधान विभाग जिम्मेदार होता है। बावजूद इसके फैक्ट्री चलती रही और किसी को भनक नहीं लगी। वहीं, सोनीपत में दो दिनों में तीन जिलों की टीमों ने जिलेभर के ठेकों से 407 से अधिक सैंपल भरे हैं। टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों के ठेकों से ज्यादा सैम्पल लिए हैं।

एसआईटी ने पूछा- उनके एरिया में कैसे चलती रही अवैध शराब की फैक्टरी

एडीजीपी व एसआईटी चीफ श्रीकांत जाधव ने नैनातितारपुर में जहरीली शराब बनने से लेकर जिन इलाकों में शराब की बिक्री और पीने से लोगों की मौत हुई है, उसमें तैनात इंसपेक्टरों को जांच के दायरे में ला दिया है। गुमड़ गांव, शास्त्री कॉलोनी, मयूर विहार और हनुमान नगर में जहरीली शराब पीने से 30 से अधिक लोगों की माैत हो चुकी है। इस मामले में एसआईटी ने जांच के दायरे में आबकारी व कराधान विभाग के इंसपेक्टर जय भगवान, रामपाल, और कृष्ण फौगाट काे लिया है। अधिकारियों से पूछा कि कैसे उनके एरिया में अवैध फैक्ट्री में शराब बन गई और कई जिलों में बिक भी गई। वहीं, अब तक आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

रामपाल ने दर्ज कराई है एफआईआर

महलाना रोड स्थित सतपाल ठेकेदार के गोदाम से 45 पेटी शराब की बरामद की गई थी। इलाके में तैनात इंसपेक्टर रामपाल ने ही पुलिस को शिकायत देकर फेक लेवल और शराब से संबंधित एफआईआर थाने में दर्ज कराई है। जिसके बाद ही पुलिस ने अन्य मामलों की जांच करते हुए सतपाल को कई अन्य मामलों में नामजद किया है। अब इसकी जांच इंसपेक्टर तक पहुंच रही है।

अधिकारियों की संलिप्तता की जांच जारी

पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। आबकारी व कराधान विभाग के संबंधित इंस्पेक्टरों से स्टेट एसआईटी ने जवाब मांगा है। उनके इलाके किस तरह से शराब बनी और बिकी। इसका जवाब लिया जा रहा है। मामले से जुड़े हर व्यक्ति व अधिकारी से पूछताछ हो रही है। -जश्नदीप रंधावा, एसपी सोनीपत।

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