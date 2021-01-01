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विरोध प्रदर्शन:बठिंडा से सोनीपत में स्टेशन पर उतरे किसानों ने की नारेबाजी

सोनीपत7 घंटे पहले
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सोनीपत रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते किसान। - Dainik Bhaskar
सोनीपत रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते किसान।

बठिंडा से दिल्ली को जाने वाली बठिंडा एक्सप्रेस दोपहर करीब 12 बजे सोनीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर रुकी। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन से कुछ किसान हाथों में किसानों को प्रेरित करने वाले झंडे लेकर प्लेटफार्म पर उतर आए। ट्रेन की जिस बोगी से किसान उतरे वह आरपीएफ और जीआरपी थाने के सामने ही लगा था। किसान प्लेटफार्म पर उतरते ही किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे।

जिसे सुनकर आरपीएफ जवान मौके पर पहुंच गए और उनको समझाया कि आप जहां जा रहे हो वहां जाकर नारेबाजी करो। यह स्टेशन परिसर हैं, यहां पर इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती है। ट्रेन से करीब 15 किसान बाहर निकले थे। आरपीएफ कर्मियों के निवेदन पर किसान तत्काल ही अपनी बोगियों में सवार हो गए और ट्रेन चल पड़ी। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में पंजाब से किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में तो भरकर आ ही रहे हैं। साथ ही ट्रेन और निजी साधनों से भी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं।

रविवार को भी कुछ किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। जो रेलगाड़ी रुकने पर स्टेशन पर उतर गए। ट्रेन से उतरते ही नारेबाजी करने लगे। कुल दो मिनट में ही नारेबाजी और आरपीएफ के जवानों के समझाने पर यह दोबारा से ट्रेन में रवाना होकर आगे की तरफ बढ़ गए।

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