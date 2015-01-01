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बैठक:शहर में जाम की समस्या के समाधान को सड़कों-चौराहों से हटेगा अतिक्रमण, नंदीशाला में नियमित रूप में मिलेगा चारा, स्कूल बसों की होगी नियमित जांच

सोनीपतएक घंटा पहले
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  • उपायुक्त ने लघु सचिवालय में रोड सेफ्टी तथा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षात्मक बैठक की

आखिरकार जिला प्रशासन ने आम हो रहा शहर का जाम को लेकर संज्ञान लेने का फैसला किया है। प्रशासन ने माना है कि जाम की समस्या के पीछे अहम वजह अतिक्रमण है। जिसके बाद अब डीसी श्याम लाल पूनिया ने कहा है कि शहर में लगने वाले जाम का प्रमुख कारण नियमों की अवहेलना तथा अतिक्रमण है। इसलिए हर हाल में सभी सड़कों तथा चौराहों और बाजारों से अतिक्रमण हटाया जाए।

डीसी ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में रोड सेफ्टी तथा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 तथा शहर में जाम की स्थिति को नियंत्रित करने पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए तीव्रता से प्रयास किये जायें। अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों के उन्होंने नियमित रूप से चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में बाजारों में व प्रमुख सड़कों पर बिना अनुमति के चलने वाले सर्विस सेंटरों के भी चालान किये जाए। उन्होंने नाथूपुर बसोली मार्ग के चौड़ीकरण के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी के जमावड़े को तुरंत प्रभाव से दूर करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने आवारा कुत्तों से आम जनमानस को राहत दिलाने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नंदीशालाओं में पौधारोपण व हरा चारा उपलब्ध करवाने के विशेष निर्देश दिए। उन्होंने पार्किंग निर्माण के लिए भी तेजी से कदम बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही ऑटो पार्किंग के लिए भी कड़े निर्देश दिए। उन्होंने चौराहों की रि-डिजाईनिंग, अवैध कट बंद करवाने, कनेक्टिंग रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने, सड़कों पर पेड़ों की कटाई-छंटाई, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सड़कमार्गों से बिजली के पोल हटाने आदि के संदर्भ में भी विशेष निर्देश दिए।

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