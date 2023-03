सोनीपत में शराब से भरी गाड़ी पकड़ी:सस्ती शराब महंगे ब्रांड की बोतलों में भर बेचते थे; फर्जी लेबल-मार्का लगा मिला, 2 काबू

Hindi News

Local

Haryana

Sonipat

Sonepat Omaxe City, Caught The Car With Alcohol, Cheap Liquor, Fake Marka label

सोनीपत में शराब से भरी गाड़ी पकड़ी: सस्ती शराब महंगे ब्रांड की बोतलों में भर बेचते थे; फर्जी लेबल-मार्का लगा मिला, 2 काबू

सोनीपत 43 मिनट पहले



कॉपी लिंक

प्रतीकात्मक फोटो।

हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने शराब से भरी गाड़ी पकड़ी है। खुलासा हुआ है कि बरामद शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम था और शराब के अवैध धंधे में लगे लोगों ने बोतलों पर लगे लोगो पर 'फॉर सेल टू डिफेंस पर्सनल ओनली' लिखा हुआ था। गाड़ी से अंग्रेजी शराब की 18 पेटी और अलग से 60 बोतल बरामद हुई। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के इसमें धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

यू थी पुलिस को सूचना

थाना बहालगढ़ में तैनात पुलिस SI अशोक कुमार अपनी टीम के साथ गांव रायपुर के अड्डे पर था। इसी दौरान सूचना मिली दादरी के गांव खेड़ी बूरा निवासी टिनू उर्फ टिन्कू कुमार, जो कि अब सोनीपत में ओमेक्स सिटी में रहता है, अपने साथियों के साथ मिलकर सस्ती वाली शराब अवैध रूप से खरीद कर अलग अलग शराब के मार्का की बोतलों मे डाल कर नकली लेबल लगा कर महंगे दामों में बेचता है।

पुलिस देख भागने का प्रयास

साथ ही इन बोतलों पर FOR SALE TO DEFENCE PERSONAL ONLY लिखा हुआ है। आज उनकी गाड़ी शराब लेकर शाहपुर से जीटी रोड के रास्ते दिल्ली की तरफ जायेगी। पुलिस टीम ने इसके बाद ओमेक्स सिटी के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने अपनी गाडी को पुलिस नाका से कुछ दूर रोक कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे काबू कर लिया।

गाड़ी में मिली ये शराब

पूछताछ में गाड़ी के ड्राइवर ने अपना नाम टिनू कुमार उर्फ टिन्कू बताया। गाड़ी में उसके साथ एक और युवक प्रचंड कुमार निवासी नेपाल मौजूद था। पुलिस ने गाडी को चैक किया तो उसमें श्गराब की पेटियां भरी थी। पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर अशोक मलिक को मौके पर बुलाया। उनकी मौजूदगी में गाडी की तलाशी ली गई 9 पेटी ब्लैंडर्स प्राइड अग्रेजी शराब की बोतलों के लेबल पर FOR SALE TO DEFENCE PERSONAL ONLY लिखा हुआ था।

इसके अलावा 9 पेटी शराब अग्रेंजी रॉयल स्टैग की बोतलों के लेबल पर भी FOR SALE TO DEFENCE PERSONAL ONLY लिखा हुआ मिला। इसके अलावा 48 बोतल मार्का OFFICERS CHOICE शराब अग्रेंजी एक काली पॉलीथिन में डली हुई मिली। इन पर FOR SALE TO DEFENCE PERSONAL ONLY का लेबल लगा हुआ था। 12 बोतल OLD MONK XXX RUM भी इसी प्रकार के लेबल के साथ बरामद हुई।

केस दर्ज, पूछताछ जारी

एसआई अशोक कुमार ने बताया कि टिनू उर्फ टिंकू कुमार सस्ती वाली शराब अवैध रूप से खरीद कर मंहगी मार्का की बोतलों मे डाल कर नकली लेबल लगाकर सप्लाई करता था। पुलिस ने थाना बहालगढ़ में उसके खिलाफ धारा 61-4-20 EX ACT और 420/467/468/471 IPC के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।