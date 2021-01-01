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राहत:जोड़ों के दर्द व लकवा जैसी बीमारियों का सोनीपत में होगा इलाज

सोनीपत7 घंटे पहले
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  • खरखौदा व गोहाना में मल्टी रिहैबिलिटेशन सेंटर फरवरी में होंगे शुरू, 12 लाख होंगे मशीनों पर खर्च

बुढ़ापे में बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द, लकवा जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों से बचाव व इलाज के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने नई प्लानिंग की है। बुजुर्गों के लिए जिले में दो मल्टी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे। यहां एक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होगी।

यह वर्कर बुजुर्गों को बीमारियों से बचाव के टिप्स देगा और उनकी परेशानी को समझकर सेंटर पर एक्साइज करवाएगा। शरीर के जिस हिस्से में दिक्कत होगी उस पर काम किया जाएगा। ऐसे में नई प्लानिंग से बुजुर्गों की सीधा लाभ होगा। नोडल अधिकारी ने बताया फरवरी में यह सेंटर शुरू हो जाएंगे।

एक सेंटर खरखौदा सीएचसी व दूसरा सेंटर गोहाना सीएचसी पर बनाया जाएगा

मल्टी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए साइट चिह्नित कर ली गई है। एक सेंटर खरखौदा सीएचसी व दूसरा सेंटर गोहाना सीएचसी पर बनाया जाएगा। इससे पहले यह सुविधा किसी सरकारी हेल्थ सेंटर पर नहीं है। इसकी शुरुआत इन दोनों जगह से होने जा रही है।

10 से 12 लाख होंगे खर्च

खरखौदा सीएचसी व गोहाना सीएचसी पर जो मल्टी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा वहां पर अलग बड़ा रूम होगा। इन रूम में 10 से 12 लाख की मशीन खरीदी जाएंगी जिन पर बुजुर्ग एक्सरसाइज करेंगें। सेंटर पर ओपीडी टाइम पर बुजुर्ग इस सुविधा के लिए पहुंच सकेंगे।

जरूरतमंदों को होगा लाभ

नई सुविधा का सीधा लाभ जरूरतमंद बुजुर्गों को होगा। अब तक इन्हें प्राइवेट सेंटर पर अपने इलाज के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है। जो लोग खर्च नहीं उठा सकते वह बीमार से परेशान हैं। लेकिन नई प्लानिंग से इन्हें सीधा लाभ होगा। इसके साथ घर के पास मिलेगी।

बुजुर्गों में तेजी से बढ़ रही है समस्या

बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द, लकवा, पैर सुन होने, हाथों में दर्द की समस्या लगातार बढ़ रही है। काफी बुजुर्ग तो चल भी नहीं पाते। जबकि प्राइवेट सेंटर पर इन बीमारियों पर काफी पैसा खर्च जो जाता है।

सेंटर एनपीएचसीई प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे

सोनीपत के खरखौदा व गोहाना में मल्टी रिहेबिटेशन सेंटर फरवरी में शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए शुरुआती चरण का काम किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए ही यह सेंटर होंगे। यहां एक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होगी। यह सेंटर एनपीएचसीई प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे।
-डॉक्टर तरुण, नोडल अधिकारी।

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