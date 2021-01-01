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शिविर:मेंहदी रचाओ प्रतियोगिता में तमन्ना और खुशबू रही अव्वल

सोनीपत2 घंटे पहले
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जीवीएम कन्या काॅलेज की एनएसएस तथा इंडियन रेडक्रॉस इकाई के संयुक्त सात दिवसीय जागरूकता शिविर के तीसरे दिन बुधवार को शिविरार्थियों के लिए आयोजित मेंहदी रचाओ प्रतियोगिता में एनएसएस इकाई की तमन्ना तथा रेडक्रॉस इकाई की खुशबू ने प्रथम स्थान हासिल किया।

जीवीएम की एनएसएस इकाई की प्रभारी अनीता राणा व रेडक्रॉस इकाई की प्रभारी रेणू पोपली के नेतृत्व में उद्देशीपुर गांव में जारी शिविर का तीसरे दिन मेंहदी रचाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं व ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के अंतर्गत एनएसएस इकाई में तमन्ना ने प्रथम व फ्रूटी ने द्वितीय तथा श्वेता ने तृतीय और रेडक्रॉस इकाई के तहत खुशबू ने प्रथम व सोनू ने द्वितीय और ईशू ने तृतीय स्थान हासिल किया।

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