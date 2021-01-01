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कार्यक्रम:विद्यार्थियों को संस्कार के महत्व बताए

सोनीपत3 घंटे पहले
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हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड्स सोनीपत के जिला संगठन आयुक्त ने स्टाफ सदस्यों एवं बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। इस मौके पर हिंदी अध्यापक दिलबाग सिंह ने विद्यार्थियों को संस्कार के महत्व से अवगत करवाया। इस मौके पर विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई तथा पौधरोपण किया गया। इस मौके पर रविन्द्र कुमार, कृष्ण कुमार, मीना कुमारी, कुलदीप सिंह, विकास राणा आदि उपस्थित थे।

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