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हौंसले बुलंद:रोडवेज डिपाे की वर्कशॉप से 13 बसों की बैट्री, राठधाना से ट्रांसफार्मर और चार जगह से बाइक चुरा ले गए चोर

सोनीपत37 मिनट पहले
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क्षेत्र में चोरों ने 6 जगह पर चोरी की वारदात की है। चोरों ने रोडवेज डिपो की वर्कशॉप से जहां 13 बसों की बैट्री चोरी की है। यहां पुलिस चौकी तक बनी है। वहीं राठधाना से ट्रांसफार्मर व चार जगह से बाइक चोरी कर ले गए। वाहन चोरी व ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात पहले भी हुई हैं, लेकिन पुलिस इस तरह की वारदात को रोक नहीं पा रही है।

डिपो के पास में चौकी, फिर भी चोरी

रोडवेज महाप्रबंधक ने गीता भवन चौकी पुलिस को लिखे पत्र में बताया कि रोडवेज वर्कशॉप में बसों के अंदर से बैट्री चोरी हो रही है। उन्होंने शिकायत में बताया कि 16 जून को किए गए निरीक्षण के दौरान दो बसों के अंदर के से चार बैट्री चोरी मिली थी। उसके बाद फिर से 18 अगस्त को निरीक्षण किया तो दो अन्य बसों के अंदर से 4 बैट्री चाेरी मिली। इसके बाद 25 अगस्त को फिर से निरीक्षण में तीन बसों के अंदर से पांच बैटरी चोरी मिली। जांच करने के बाद इनके बारे में सुराग नहीं लग सका। जिस पर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

राठधाना से ट्रांसफार्मर चुरा ले गए चोर

सौरभ कुमार एसडीओ माडल टाउन ने शिकायत देकर बताया कि चोर राठधाना से 63 केवी का ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। जिससे निगम को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

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