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राई:उत्तराखंड में रेत की खान दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपए हड़पे

राई3 घंटे पहले
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  • जान से मारने की मिली धमकी, 4 पर केस दर्ज

बरोदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता राजकुमार शामड़ी के साथ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। आरोपियों ने उत्तराखंड में रेत की खान दिलाने के नाम पर राजकुमार से 32 लाख रुपए हड़प लिए। मुरथल थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत की ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी राजकुमार ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी मुलाकात जींद के गांगोली निवासी ईश्वर शर्मा से हुई थी।

ईश्वर शर्मा ने उसे उत्तराखंड के देहरादून व ऋषिकेश आदि क्षेत्र में रेत की खान दिलाने का आश्वासन दिया था। उसने कहा था कि ऋषिकेश में उसके पार्टनर संजीव कुकरेजा रेत की खान का ठेकेदार है। वह उसे भी रेत की खान में हिस्सेदार बना देगा। राजकुमार का आरोप है कि वह ईश्वर शर्मा की बातों में आ गया और 30-10-2016 से 10-12-2016 तक उसने ईश्वर शर्मा पुत्र टीआर शर्मा निवासी गांगोली, अर्जुन पुत्र ईश्वर शर्मा, संजीव कुकरेजा पुत्र बलदेवराज निवासी ऋषिकेश व पार्थ पुत्र संजीव कुकरेजा को 32 लाख रुपए दे दिए।

उसने आरोपियों को पैसे मुरथल के एक ढाबा पर दिए थे। राजकुमार ने कहा कि जब उसे खान में पार्टनर नहीं बनाया गया तो उसे ठगी का अहसास हो गया। उसने कई बार ईश्वर शर्मा व संजीव कुकरेजा से संपर्क किया। वे बार-बार उसे पैसे वापस करने का आश्वासन देते रहे। कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आखिरकार जब उन्होंने उसने फोन रिसीव करने भी बंद कर दिए तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मुकदमा दर्ज

राजकुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस की मदद से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया है। नरेश कुमार, एएसआई थाना मुरथल।

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