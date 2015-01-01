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राई:स्पा सेंटर में पकड़े गए आरोपी जेल भेजे, महिलाओं को भेजा गया नारी निकेतन

राईएक घंटा पहले
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कुंडली थाना क्षेत्र स्थित पारकर माल के पांच स्पा सेंटर में छापा मारकर अनैतिक कृत्य करने के आरोप में गिरफ्तार 17 युवकों व 27 युवतियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी युवकों को जेल भेजने के साथ ही महिलाओं को करनाल स्थित नारी निकेतन भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में तीन स्पा सेंटर संचालक भी शामिल हैं।

दिल्ली क्षेत्र से कुंडली में अधिकारियों को स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य होने की सूचना मिलने पर कार्रवाई हुई थी। एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने स्पेशल टीम बनाकर पारकर माल पर छापा मारने के आदेश दिए थे। एएसपी निकिता खट्टर व डीएसपी मुख्यालय विरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस की पांच टीमों ने कार्रवाई कर पांच स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य किए जाने से पर्दा उठाया था।

पुलिस टीमों ने स्पा सेंटर से 27 युवतियों और 17 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें स्पा सेंटर चलाने वाले दिल्ली निवासी देवेंद्र मेहरा, पंकज व गौतम भी शामिल थे। शुक्रवार को सभी युवकों को जेल भेज दिया और महिलाओं को नारी निकेतन।

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