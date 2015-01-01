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युवक की हत्या कर शव खेतों में फेंका:राॅड से दोस्तों ने हाथ-पैर तोड़कर की हत्या, 15 दिन पहले जमानत पर आया था एक आरोपी

राईकुछ ही क्षण पहले
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राई. घर में विलाप करती पत्नी व बच्चे।

दीपालपुर गांव की पंचायती जमीन में एक कैंटर चालक की उसी के दोस्तों ने लोहे की राॅड से हाथ-पैर तोड़कर हत्या कर दी। हत्या का आरोप कैंटर चालक के दोस्तों पर ही लगा है। जिन पर हत्या का आरोप है, उनमें से एक पंकज निवासी कमासपुर करीब 15 दिन पहले ही कोर्ट से जमानत पर आया था। पंकज पहले भी कई अपराधिक मामलाें में शामिल रहा है। राई थाना पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर उसके दोस्त व एक अन्य पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

असावरपुर निवासी राजेंद्र ने बताया कि उसका छोटा भाई कपिल उर्फ माल्हा (33) अमेजन कंपनी में अपना कैंटर चलाता था। गुरुवार शाम चार बजे वह अपना कैंटर लेकर बहालगढ़ सर्विस स्टेशन पर सर्विस कराने के लिए निकला था। उसके साथ उसका दोस्त कमासपुर निवासी पंकज व एक अन्य भी था। उसके बाद उसका भाई वापस नहीं लौटा। वे उसके फोन पर लगातार कॉल करते रहे, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शुक्रवार सुबह उसे सूचना मिली कि उसके भाई का शव कुमासपुर-नांदनौर रोड पर दीपालपुर की पंचायती जमीन पर पड़ा है।

वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसके भाई की बेरहमी से हाथ-पैर तोड़कर हत्या की गई थी। उसके भाई का कैंटर दो किलोमीटर दूर नांदनौर गांव के पास खड़ा हुआ था। जिसमें शराब का खाली अध्धा, दही का पैकेट व दो खाली गिलास थे। हत्या की सूचना पर एएसपी निकिता खट्‌टर, राई थाना प्रभारी विवेक मलिक, बहालगढ़ चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर मौके से सबूत भी जुटाए है। पुलिस ने पंकज व एक अन्य पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने सोनीपत के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया।

4 दिन पहले हुआ था झगड़ा, पैसे भी छीने थे

मृतक कपिल के चचेरे भाई संदीप ने बताया कि 4 दिन पहले कपिल व 3-4 युवकों के साथ अमेजन के सामने ही झगड़ा हुआ था। उन्होंने पहले कपिल के साथ बैठकर शराब पी और फिर झगड़ा कर पैसे छीन लिए थे। वे कपिल को मारने की धमकी दे रहे थे। उन्हें आशंका है कि इसी रंजिश की वजह से उनके भाई की हत्या की गई।

दो किलोमीटर दूर खड़ा था कैंटर

पुलिस ने जब कपिल का शव कब्जे में लेकर जांच की तो उसका कैंटर घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर सड़क किनारे खड़ा था। पुलिस ने कैंटर के अंदर से शराब का अध्धा, दो गिलास व खान-पान का सामान बरामद किया। शक जताया जा रहा है कि हत्या घटनास्थल से दूर करने के बाद शव को खेत में फेंका है।

पंकज पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं

बहालगढ़ चौकी इंचार्ज मुकेश ने कहा कि हत्यारोपी पंकज व मृतक कपिल दोस्त थे। पंकज अभी 15 दिन पहले ही जेल से जमानत पर आया था। पंकज पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। जब पुलिस टीम पंकज के मकान पर पहुंची तो वहां महिलाओं ने कहा कि पंकज पिछले चार दिन से लापता है।

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