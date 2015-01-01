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  • Anti government Slogans Not Introduced For The First Time In 20 Days, Highlights The Biography And Martyrdom Of Sant Ramsingh From The Platform

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किसान आंदोलन ग्रांउड रिपोर्ट:20 दिन में पहली बार नहीं लगे सरकार विरोधी नारे, मंच से संत रामसिंह की जीवनी व शहादत पर प्रकाश डाला

राई38 मिनट पहले
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  • धरना स्थल पर केवल प्रार्थना का दिन रहा, 3 किमी में 27 जगह महिला, युवा व बुजुर्गों ने दी श्रद्धांजलि
  • लंगर शुरू होने से पहले लगी अरदास, भगवान से की बाबा रामसिंह की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना

कुंडली बॉर्डर पर गुरुवार का दिन संत बाबा रामसिंह की शहादत के नाम रहा। किसानों ने मंच से भी आत्महत्या को शहादत करार देते हुए बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आंदोलन के 20 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार विरोधी कोई नारेबाजी नही हुई। हर कोई अपने – अपने अंदाज में संत रामसिंह को याद कर रहा था। 3 किलोमीटर की दूरी में 27 जगह प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। जो जहां रुका हुआ था, वहीं पर दो मिनट का मौन धारण कर संत बाबा रामसिंह को श्रद्धांजलि दी।

किसानों ने दी श्रद्धांजलि

बुधवार रात को ही सोशल मीडिया के जरिए किसानों को संत बाबा रामसिंह की आत्महत्या की जानकारी मिल गई थी। गुरुवार सुबह 5 बजे से धरना स्थल पर संत बाबा रामसिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। किसानों के दिल में गुस्सा जरूर था, लेकिन उसे जुबां पर नहीं ला रहे थे। किसान नेताओं ने माहौल शांत रखने की जो अपील की थी, उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई गम में था। आंखों में भले ही पानी था, लेकिन जुबां पर केवल बाबा के लिए प्रार्थना थे। हरियाणा के किसानों में कुछ गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन पंजाब के किसानों ने कहा कि यह समय बड़ों की बात मानने का है। जब इजाजत मिलेगी तो फिर गुस्सा भी दिखाएंगे। किसानों ने संत बाबा रामसिंह की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। सुबह का लंगर शुरू करने से पहले सभी किसानों ने दो मिनट का मौन रखा। सुखविंद्र सिंह ने कहा कि बाबा ने किसानों के लिए कुर्बानी दी है। इसे आत्महत्या नही कहा जा सकता। यह तो शहादत है।

मंच पर हुआ शब्दपाठ, नहीं लगे सरकार विरोधी नारे, नजर आए मुरझाए हुए चेहरे

गुरुवार का दिन आंदोलन स्थल पर शांतप्रिय रहा। सब गमगीन नजर आ रहे थे। किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे। आज कोई विरोध प्रदर्शन भी नही हुआ। युवा किसानों ने सरकार विरोधी रैली भी नहीं निकाली। मंच से भी केवल बाबा रामसिंह के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी शहादत को सलाम किया गया। किसानों ने संत बाबा रामसिंह अमर रहे। बाबा की शहादत व्यर्थ नही जाएंगी। यह आत्महत्या नही शहादत है जैसे विचार प्रकट किए। दोपहर को मंच पर शब्दपाठ हुआ। निहंग संतों ने बाबा के लिए गुरु ग्रंथ साहेब के सामने मत्था टेककर उनकी आत्मा की शांति की कामना की।

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