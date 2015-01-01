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हाईवे पर दर्दनाक हादसा:कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, तीन बहनों का इकलौता भाई था मृतक, 4 माह पहले हुई थी शादी

राई15 मिनट पहले
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जीटी रोड स्थित कुंडली गांव के पास कंटेनर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसकी चार महीने पहले ही शादी हुई थी। कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत के मालवीय नगर निवासी दीपक कुंडली की एक कंपनी में काम करता था।

वह कंपनी से छुट्‌टी होने के बाद घर के लिए निकला था। जब वह कुंडली के पास पहुंचा तो अचानक पीछे से उसकी बाइक को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। दीपक बाइक से सड़क पर गिर गया और कंटेनर के टायरों के नीचे आ गया। जिससे उसका शव कुचल गया। हाइवे पर हादसा होने पर जाम की स्थिति बन गई। एक्सीडेंट की सूचना पर कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दीपक का शव सोनीपत के सिविल अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी कंटेनर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दिवाली से पहले बुझ गया घर का चिराग, पत्नी की हालत खराब

चार महीने पहले जिस भाई की शादी में तीन बहनें खुशी मना रही थी। उनका भाई दिवाली से दो दिन पहले ही उन्हें सदा के लिए छोड़कर चला गया। दिवाली से पहले ही घर का इकलौता चिराग बुझ गया। तीनों बहनों व नवविवाहिता पत्नी बार- बार दीपक को याद कर बेहोश हो रही है। परिजनों ने बताया कि दीपक सुबह जब घर से निकला तो बोलकर गया था कि शाम को दिवाली के लिए खरीदारी करनी है।

सड़क क्रॉस कर रहे व्यक्ति को बेटे की आंखों के सामने बस ने कुचला

पुरखास निवासी मोहित ने बताया कि उसका पिता सतपाल मुरथल के कोहिनूर राइस मिल में काम करता था। वह शाम को अपने पिता को लेने के लिए मुरथल आया हुआ था। वह पिता के इंतजार में विपरित दिशा में खड़ा हुआ था। उसके पिता सतपाल मिल से छुट्‌टी होने के बाद सड़क क्रॉस कर रहे थे। इस बीच पानीपत की तरफ से आ रही एक हरियाणा रोडवेज ने उसके पिता को चपेट में ले लिया।

उसकी आंखों के सामने ही रोडवेज ने उसके पिता को कुचल दिया। वे अपने पिता को लेकर सोनीपत के सिविल अस्पताल में पहुंचा। जहां उसके पिता की मौत हो गई। उन्होंने इसकी सूचना मुरथल थाना में दी। मुरथल थाना के एचसी संजीव ने बताया कि पुलिस ने सोनीपत के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मोहित के बयान पर रोडवेज चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस रोडवेज के नंबर के आधार पर उसके चालक की पहचान का प्रयास कर रही है।

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