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हादसा:हिमाचल प्रदेश में दोस्तों संग घूमने आया था नौजवान, जान चली गई; पैर फिसलने पर खाई में गिरने से मौत

कुल्लू2 मिनट पहले
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इंटरनेट नहीं चल रहा था तो नौजवान देर रात टेंट से बाहर निकला था।
  • अपने दोस्तों के साथ प्राचीन एवं ऐतिहासिक गांव मलाणा क्षेत्र में घूमने आया था

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक पर्यटक की मौत होने का मामला सामने आया है। हादसा पर्यटक का पैर फिसलने से खाई में गिरने से हुआ। एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ प्राचीन एवं ऐतिहासिक गांव मलाणा क्षेत्र में घूमने आया था कि उसके साथ यह हादसा हो गया।

मृतक की पहचान 23 वर्षीय यश गौड़ पुत्र अरुण कुमार गौड़ निवासी ब्लॉक कर्मपुरा नई दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि एक पर्यटक के खाई में गिररने की खबर मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया, लेकिन जब तक युवक की मौत हो चुकी थी।

उक्त पर्यटक अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था। पुलिस घटना की जांच कर रही है और जांच में जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यश अपने दोस्तों के साथ धार में कैंपिंग पर पहुंचा था।

देर रात यश टेंट से यह कहकर बाहर निकला कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वह लौटकर वापस नहीं आया। दोस्तों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन यश नहीं मिला। स्थानीय लोगों को यश का शव करीब डेढ़ सौ मीटर नीचे खाई से बरामद हुआ।

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