पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सकुशल बचाए गए पर्यटक:कुल्लू में हामटा के जंगल में रास्ता भटके 3 पर्यटक डेढ़ फीट बर्फबारी में फंसे, हिमाचल पुलिस ने देर रात किया रेस्क्यू

कुल्लूएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
तीनों पर्यटक सैथन नाले से करीब डेढ़ दो किलोमीटर नीचे हामटा के जंगल में बर्फ के बीच फंसे हुए थे। - Dainik Bhaskar
तीनों पर्यटक सैथन नाले से करीब डेढ़ दो किलोमीटर नीचे हामटा के जंगल में बर्फ के बीच फंसे हुए थे।
  • तीनों पर्यटक रास्ता भटक गए थे, उन्होंने थाना मनाली में 112 नंबर पर कॉल करके फंसे होने की सूचना दी

पर्यटन नगरी मनाली के हामटा में घूमने आए तीन पर्यटक जंगल में डेढ़ फीट बर्फबारी में फंस गए थे, जिनका हिमाचल पुलिस ने देर रात रेस्क्यू किया। SP कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीनों पर्यटक रास्ता भटक गए थे तो उन्होंने थाना मनाली में 112 नंबर पर कॉल करके फंसे होने की सूचना दी।

खबर मिलते ही पुलिस कर्मी राजे, ओम प्रकाश, प्रदीप कुमार, हेमराज व ड्राइवर मनोज कुमार रेस्‍क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। टीम ने रातभर इलाके सर्च अभियान चालया और पर्यटकों को हामटा के जंगल में ढूंढ निकाला। तीनों सैथन नाले से करीब डेढ़ दो किलोमीटर नीचे हामटा के जंगल में बर्फ के बीच फंसे हुए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें वहां से निकाला गया।

पर्यटकों की पहचान 32 वर्षीय शाहिद पुत्र मनीर अल्ली, 22 वर्षीय इमरान खान पुत्र फिरोज खान निवासी करोल बाग नई दिल्ली व 12 वर्षीय रेहान पुत्र रजाक अली निवासी राजस्थान के रूप में हुई है। तीनों को सुरक्षित उनके होटल पहुंचा दिया गया है। वहीं SP ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय गाइड की मदद से ही जाएं और वक्त रहते वापस आ जाएं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी; सिंघु, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ाई गई - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser