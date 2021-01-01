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  • 6 Kg Heroin Worth Rupees 30 Crores Recovered From African Citizen In Delhi By Himachal Police

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हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई:दिल्ली में पकड़ी हेरोइन की सबसे बड़ी खेप, 6 किलोग्राम और कीमत 30 करोड़, अफ्रीकी मूल का नागरिक गिरफ्तार

कुल्लू2 घंटे पहले
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गत 30 जनवरी को पारला भुंतर में दो आरोपियों से 55 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। - Dainik Bhaskar
गत 30 जनवरी को पारला भुंतर में दो आरोपियों से 55 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी।

हिमाचल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। दिल्ली में यह कार्रवाई की गई और करीब 6 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने अफ्रीकी मूल के नागरिक को गिरफ्तार किया है।

DGP संजय कुंडू ने इस कामयाबी के लिए SP कुल्लू गौरव सिंह और उनकी टीम की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने भी पूरा सहयोग किया है और हम इसी तरह नशे की जड़ों को उखाड़ने के लिए काम करते रहेंगे। हमारा टारगेट बड़े तस्कर हैं, ताकि छोटे तस्करों का खात्मा हो।

DGP ने बताया कि गत 30 जनवरी को पारला भुंतर में दो आरोपियों से 55 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। उसी मामले की छानबीन करने के लिए कुल्लू पुलिस टीम दिल्‍ली गई थी। छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ यह कामयाबी लगी और हेरोइन की यह खेप अफ‍गानिस्‍तान रूट से भारत में लाई गई थी।

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