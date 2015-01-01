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रेस्क्यू:सोलन में घायल अवस्था में मिला दुलर्भ प्रजाति का बारहसिंघा; इलाज कराकर जंगल में छोड़ा जाएगा

सोलन4 मिनट पहले
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बारहसिंघा जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में एक घर की छत पर पहुंच गया था।
  • घर की छत से कूदकर घायल हो गया था, जिसके कारण वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा था

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ के गांव निक्कूवाल में शनिवार को एक बारहसिंघा घायल अवस्था में मिला। वहीं इस दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने वन क्षेत्राधिकारी को सूचना दी गई। खबर मिलते ही रेंजर ऑफिसर की अगुवाई में टीम बारहसिंघा को रेस्क्यू करने पहुंची। टीम बारहसिंघा को इलाज के लिए ले गई।

जानकारी के अनुसार, गांव निक्कूवाल में एक बारहसिंघा एक घर की छत पर आ पहुंचा। जब लोग वन्यजीव को देखने के लिए बाहर आए तो वह घबराकर छत से कूद गया। इस दौरान बारहसिंघा की पिछली टांग की हड्डी टूट गई। स्थानीय निवासी जसविंदर सिंह व अजय राणा ने बताया कि बारहसिंघा घर की छत से कूदकर घायल हो गया था, जिसके कारण वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा था।

नालागढ़ के फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद टीम बारहसिंघा को लेकर चली गई थी। उन्होंने बताया कि दुर्लभ प्रजाति के इस वन्यजीव को देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। वन क्षेत्राधिकारी यशुदीप सिंह ने बताया घायल बारहसिंघा की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर तुरंत टीम को भेजकर रेस्क्यू किया गया।

इलाज के दौरान पाया गया कि बारहसिंघा की पिछली टांग में चोट पहुंची, जिसको ठीक होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा।

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