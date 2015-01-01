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सियासी दौरा:दो दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा

बिलासपुर9 मिनट पहले
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कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
  • बिहार चुनाव में जीत के बाद नड्‌डा ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दो दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंच गए है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नड्‌डा बिलासपुर जिले के लुहणू पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान उनके साथ बिलासपुर पहुंचे। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नड्डा का भव्य स्‍वागत किया।

बता दें कि बिहार चुनाव में जीत के बाद नड्‌डा ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है। इस दौरान वे पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

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