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सड़क हादसा:शिमला के ठियोग में कार दुर्घटनाग्रस्त; 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 महिलाओं समेत 4 गंभीर रूप से घायल

शिमला26 मिनट पहले
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कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई। - Dainik Bhaskar
कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं दो महिलाओं समेत चार लोगों गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा उपमंडल ठियोग के पास हुआ। एक मारुति 800 कार (HP 07D-5454) भलखू रोड के नजदीक डाक बंगले के पास हादसे का शिकार हो गई है। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान कार चालक हिम्मत और एक अन्य व्यक्ति जोगिन्द्र के रूप में हुई। घायलों में धर्म प्रकाश, अरुणा, मीनाक्षी व परस राम शामिल हैं। राहगीरों ने हादसे की खबर पुलिस को दी। ठियोग पुलिस खबर मिलते ही मौके पर पहुंची और शवों का कब्जे में लिया। पुलिस ने ही घायलों को IGMC पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

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