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हादसे ने छीन ली जिंदगी:शिमला में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो सगी बहनों की बात, एक अन्य और चालक गंभीर रूप से घायल

शिमला13 मिनट पहले
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खाई में कार लुढ़कने से दो सगी बहनों की मौत हो गई है।
  • एक युवती की मौत हो चुकी थी, दूसरी युवती ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ा

हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुक्रवार को एक कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो युवतियों की मौत हो गई है। वहीं एक युवती और चालक गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की पुष्टि एसडीपीओ रामपुर चंद्र शेखर ने की है।

एसडीपीओ ​​​​​​​ने बताया कि हादसा रामपुर उपमंडल के तहत ननखड़ी क्षेत्र में हुआ है। तीन युवतियां टैक्सी में गांव बेलू से चमाडा की ओर जा रही थीं। जैसे ही वे शुनी पहुंची, उनकी ऑल्टो कार (HP01AA-0208) अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और उसमें सवार चारों लोगों को गंभीर चोटें लगीं।

राहगीरों ने बचाव अभियान चलाते हुए चारों को कार से बाहर निकाला। लेकिन तब तक एक युवती की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी युवती ने खनेरी अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। राहगीरों ने ही हादसे की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही ननखड़ी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी।

मृतकों की पहचान 22 वर्षीय विद्या और 18 वर्षीय अंजलि पुत्री मोती लाल निवासी गांव चमाडा के रूप में हुई। वहीं चालक सुरज पुत्र बालक राम निवासी नाया धारता और इंदिरा पुत्री गोपी चंद निवासी टांगरी का खनेरी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

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