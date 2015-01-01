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ऐतिहासिक उपलब्धि:केंद्रीय तिब्बती राष्ट्रपति लोबसांग सांगे ने व्हाइट हाउस का दौरा कर इतिहास रचा; छह दशकों में पहली बार

धर्मशाला6 मिनट पहले
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पिछले छह दशकों में यह पहली बार है, जब केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया है।
  • दौरा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसके प्रमुख दोनों की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्वीकार्यता का एक संकेत था

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष डॉ. लोबसांग सांगे ने शनिवार को औपचारिक रूप से अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रवेश किया, जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पिछले छह दशकों में यह पहली बार है, जब केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया है। पिछले महीने डॉ. लोबसांग सांगे औपचारिक रूप से तिब्बती मुद्दों के लिए सहायक सचिव और विशेष समन्वयक रॉबर्ट डेस्ट्रो से मिलने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय में आमंत्रित किए गए थे।

इसके साथ ही वे आमंत्रित होने वाले पहले केंद्रीय तिब्बती प्रशासन अधिकारी बन गए हैं। कई दशकों से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति को अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस में प्रवेश से वंचित रखा गया था, क्योंकि यह निर्वासन में तिब्बती सरकार को मान्यता नहीं देता था। शनिवार का दौरा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसके प्रमुख दोनों की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्वीकार्यता का एक संकेत था। डॉ. लोबसांग सांगे ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों से पिछले 10 वर्षों में 12 बार मुलाकात की, क्योंकि वह 2011 में तिब्बत के राष्ट्रपति बने थे।

हालांकि, बैठकें हमेशा अज्ञात स्थानों पर होती थीं। व्हाइट हाउस में हुई बैठक आने वाले वर्षों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की औपचारिक भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, हालांकि, उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग के रूप में डॉ. लोबसांग सांगे ने तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम के लिए अथक प्रयास किया है।

वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में डॉ. लोबसांग सांगे ने कई वर्चुअल बैठकें कीं, जिसके माध्यम से उन्होंने तिब्बती नीति और सहायक अधिनियम और चीन के अध्यक्ष जिम मैकगवर्न और अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ अन्य मामलों पर चर्चा की। इस बैठक में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। इन बैठकों में डॉ. लोबसांग सांगे के साथ प्रतिनिधि त्सेरिंग और केलसांग डोलमा भी उपस्थित रहे।

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