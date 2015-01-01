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  • Chamba (Himachal) Road Accident Brakes Fail, Car Collides With Hill, Four People Of Same Family Injured

चंबा में सड़क हादसा:ब्रेक फेल हुए तो पहाड़ी से टकराकर पलटी कार, एक ही परिवार के 4 लोग घायल

चंबा (हिमाचल)3 मिनट पहले
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चंबा में सड़क पर पलटी कार, जिसमें सवार चार लोग घायल हो गए।
  • घायलों में नगरोटा बंगवा कांगड़ा के विजय कुमार महाजन और उनकी पत्नी नीलम के अलावा अर्पण महाजन की राधिका, बेटी अव्या शामिल
  • घायलों को मेडिकल कॉलेज चम्बा में भर्ती करवाया गया है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल का क्रम शुरू कर दिया

हिमाचल प्रदेश के चंबा में शुक्रवार दोपहर बाद एक सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार के ब्रेक फेल हो जाने के बाद इस पर से नियंत्रण खोए चालक ने हड़बड़ाहट में इसे पहाड़ी में दे मारा। इसके बाद यह गाड़ी पलट गई। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज चम्बा में भर्ती करवाया गया है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल का क्रम शुरू कर दिया है।

घायलों की पहचान नगरोटा बंगवा कांगड़ा के विजय कुमार, नीलम महाजन पत्नी विजय महाजन निवासी नगरोटा बंगवा, राधिका पत्नी अर्पण महाजन व अव्या महाजन पुत्री अर्पण महाजन के रूप में हुई है। विजय कुमार अपने परिवार के साथ शुक्रवार को नगरोटा से वाया जोत चम्बा की तरफ आ रहा था। मंगला के पास उतरान पर अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए। विजय कुमार ने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर कार पहाड़ी से टकराकर पलट गई।

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चम्बा में भर्ती करवाया गया है। दूसरी ओर बताया जाता है कि इस मार्ग पर आए दिन खड़ी चढ़ाई होने के कारण हादसे होते रहते हैं। हालांकि कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हुए हैं, लेकिन वाहन चालकों लापरवाही भारी पड़ रही है। एसपी अरूल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

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