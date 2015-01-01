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बढ़ती महंगाई का विरोध:कांग्रेसियों ने गले में आलू-प्याज की मालाएं पहनकर किया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन

बिलासपुरएक घंटा पहले
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बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने वीरवार को जिला मुख्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान की अगुवाई में गले में आलू व प्याज की मालाएं डालकर किए गए प्रदर्शन के दौरान महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व सीपीएस एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी तथा पूर्व विधायक बंबर ठाकुर समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि महंगाई दिन दूनी, रात चैगुनी रफ्तार से बढ़ रही है।

आलू-प्याज जैसी जरूरी चीजें भी आग लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। सरकार केवल जुमलों से लोगों का दिल बहलाने का प्रयास कर रही है। आटा, चावल, तेल व दालों आदि का भी यही हाल है।

यदि मुख्यमंत्री रहते वीरभद्र सिंह ने उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन देने की योजना शुरू नहीं की होती तो महंगाई के इस दौर में दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना गरीबों के लिए नामुमकिन हो जाता। मोदी सरकार तो केवल पूंजीपतियों व उद्योगपतियों की हितैषी है। किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है।

इस मौके पर देशराज, सतीश चंदेल, तेजस्वी शर्मा, ओपी गौतम, विनोद चंदेल, गोदावरी, सिपरा गौतम व प्रीति भाटिया समेत कई लोग मौजूद थे।

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