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जनसुनवाई:हरिपुर-संडोली, गुल्लरवाला और सूरजपुर में दून के विधायक ने सुनीं लोगों की समस्याएं

नालागढ़एक घंटा पहले
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दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने वीरवार को हरीपुर संडोली, गुल्लरवाला व सूरजपुर पंचायत में लोगों की समस्याओं को सुना। गांववासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करवाने का आश्वासन देते हुए कई विकास कार्यों की घोषण की।

विधायक ने संडोली के लिए एनएच 21ए से श्मशानघाट होते हुए जसवंत राय फार्म हाउस खाबड़िया संडोली तक 900 मीटर लंबे संपर्क मार्ग के लिए 25 लाख, सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख व गांव में बिजली की समस्या को देखते हुए एक नया ट्रांसफाॅर्मर लगाने की घोषणा की।

इसके अलावा गुल्लरवाला पंचायत के तहत लोगों की समस्याओं को सुनते हुए स्कूल से आगे गांव तक 32 लाख से बनने वाले संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि दून हल्के की तमाम पंचायतों में विकास कार्य जोरों पर चल रहे है। जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी ने कहा कि सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल में पूरे देश की तरह दून हल्के में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे है।

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