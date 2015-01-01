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राजीव सैजल का बयान:टांडा में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने को उठाए कारगर कदम

धर्मशाला4 घंटे पहले
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राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में रोगियों को आधुनिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये कारगर कदम उठाये जा रहे हैं, चरणबद्व तरीके से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध करवाये जायेंगे ताकि रोगियों को उपचार की बेहतर सुविधा मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्व है। यह विचार स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा का दौरा करने के दौरान व्यक्त किये।

उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों को भी समयबद्व पूरा करने के दिशा निर्देश दिये।

उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था एवं तीमारदारों के लिये भी बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिये विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ‘हिमकेयर’ तथा ‘सहारा’ जैसी अभिनव योजनायें आरंभ कर जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों का राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में हिमाचल को स्टेट ऑफ स्टेटस के सर्वें में पुरस्कृत भी किया गया है।

इस दौरान उन्होंने इस दौरान मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ तथा अन्य की समस्याएं भी सुनीं। इस अवसर पर विधायक अरूण कुमार, विशाल नेहरिया, प्राचार्य राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज भानू अवस्थी, एसडीएम शशि पाल नेगी व अन्य उपस्थित थे।

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