Email Being Sent In The Name Of CM For The Purpose Of Cheating.

ठगों की साजिश: हिमाचल के सीएम के नाम से नाइजीरिया से फेक ईमेल भेजकर मांगी जा रही मदद

शिमला 25 मिनट पहले



राज्य गुप्तचर विभाग के साइबर थाना शिमला मे मामला दर्ज है।

फर्जी ईमेल सरकारी अफसरों, विधायकों, पत्रकारों व अन्य गणमान्य लोगों को भेजी जा रही हैं

पुलिस ने मामला दर्ज किया, लोगों से ऐसे मेल को इग्नोर करने और पुलिस को बताने की अपील की

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम से हिमाचल के कई लोगों को नाइजीरिया से फर्जी ई-मेल भेजी जा रही हैं। यह फर्जी ईमेल सरकारी अफसरों, विधायकों, पत्रकारों व अन्य गणमान्य को भेजी जा रही हैं। इन फर्जी ई मेलों में यह लिखा जा रहा है कि 'I need a favour from you right now. Kindly e-mail me back as soon possible'.

एसपी कानून एवं व्यवस्था व मीडिया अधिकारी पुलिस मुख्यालय डॉ. खुशहाल शर्मा ने बताया कि ऐसी ई-मेल किसी को भी आ सकती है। यदि किसी को ऐसी कोई मेल प्राप्त होती है, तो जवाब न दें। राज्य गुप्तचर विभाग के साइबर थाना शिमला मे मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि इन फर्जी ई मेलों से सावधान व सतर्क रहें, क्योंकि ये ई मेल नाइजीरिया में बैठकर लोगों को ठगी करने के उद्देश्य से भेजी जा रही हैं।