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अस्पताल का निरीक्षण:स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने किया 108 बाइक एंबुुलेंस सेवा का शुभारंभ

धर्मशाला4 घंटे पहले
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने आज जोनल अस्पताल धर्मशाला में 108 बाइक एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। 108 बाइक सेवा से शहर की तंग गलियों में रहने वाले लोगों को एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

इस दौरान उन्होंने जोनल अस्पताल धर्मशाला का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में ईलाज करवा रहे कोविड-19 के मरीजों से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और अस्पताल में उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।

उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से आग्रह किया कि जुकाम खांसी के लक्षणों को हल्के में न लें और प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों का पालन कर। उन्होंने कहा कि कोरोेना का जोखिम अभी खत्म नहीं हुआ है और इसके लिए जब तक दवाई नहीं आ जाती है नियमों का पालन करे।

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