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जज्बे को सलाम:हिमाचल पुलिस की SI गरिमा सूर्या 'महिला कोविड योद्धा' रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित, 1 छुट्‌टी नहीं ली थी

कुल्लू9 मिनट पहले
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विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ़ से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्मानित किया। - Dainik Bhaskar
विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ़ से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्मानित किया।
  • गरिमा फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा के रूप में 4 माह लगातार बिना किसी छुट्टी के ड्यूटी पर डटी रहीं

हिमाचल प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर गरिमा सूर्या को 'महिला कोविड योद्धा' रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गरिमा कुल्लू जिला के भुन्तर पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। उन्हें विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ़ से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्मानित किया। DGP हिमाचल संजय कुंडू ने गरिमा को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

SP कुल्लू गौरव सिंह ने भी बधाई दी और कहा कि यह जिला कुल्लू ही नहीं हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। गौरतलब है कि भुंतर थाना में तैनात प्रभारी गरिमा ने दिन रात करोना योद्धा की भूमिका निभाई है। वे 24 घंटे बजौरा नाके पर फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा के रूप में 4 माह लगातार बिना किसी छुट्टी के ड्यूटी पर डटी रहीं। जिसको देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा है।

गरिमा सूर्या जिला सिरमौर गांव देवामानल, तहसील नौराधार की रहने वाली हैं। सितम्बर, 2016 में गरिमा सूर्या ने हिमाचल पुलिस में सेवाएं शुरू की थीं, जिसके बाद पिछले 4 वर्षों से गरिमा सूर्या महिला थाना SHO कुल्लू और वर्तमान में भुंतर पुलिस थाने में बतौर SHO बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं। गरिमा सूर्या को अवार्ड मिलने पर विभाग के आला अधिकारियों ने बधाई दी है।

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