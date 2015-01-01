पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कमर्शियल प्रॉपर्टी:हिमुडा ने 60 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने को मांगे थे आवदेन, सिर्फ 10 करोड़ की बिकी

शिमला2 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • 14000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रिजर्व प्राइज भी बना खरीदार न मिलने का कारण

हिमुडा प्रबंधन से कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाेगाें ने कम ही दिलचस्पी दिखाई है। हिमुडा प्रबंधन ने 60 कराेड रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने के लिए लाेगाें से आवेदन मांगे थे, लेकिन कम ही लाेग हिमुडा से प्रॉपर्टी खरीदने आगे आए हैं। हिमुडा प्रबंधन केवल 10 कराेड़ रुपए की ही प्रॉपर्टी ही बेच पाया है। इसमें छह कराेड़ की संपत्ति परवाणु में बिकी है।

यहां पर हिमुडा प्रबंधन ने दाे दुकाने छह कराेड़ रूपए में बेची है। इसी तरह बुदी में दाे कराेड रूपए की लागत से एक दुकान और एक इंडस्ट्रीयल प्लाॅट बिका है। कुल्लू में एक कराेड़ रुपए की लागत से दुकानें बिकी है। ऊना में 85 लाख रुपए की लागत से दाे घर बेचे गए है। इसके अलावा हिमुडा प्रबंधन ने आबकारी एवं कराधान विभाग काे चार कराेड़ रुपए की लागत से दाे हाॅल बेचे है।

प्रॉपर्टी नहीं बिकने के यह रहे कारण
हिमुडा की व्यवसायिक संपत्ति न बिकने के दाे बड़े कारण सामने आए है। पहला बड़ा कारण हिमुडा द्वारा संपर्ति के तय किया गया अधिक रिजर्व प्राइज है। हिमुडा की व्यवसायिक संपत्ति का न्यूनतम रिजर्व प्राइस 14000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से शुरू किया है। ज्यादा रिजर्व प्राइस हाेने के कारण भी लाेग हिमुडा से प्राॅपर्टी खरीदने आगे नहीं आए है।

इससे हिमुडा काे नुकसान झेलना पड़ा है। संपत्ति न खरीदने का दूसरा बड़ा कारण जाे माना जा रहा है वह काेराेना संकटकाल के कारण पैदा हुए हालात हँ। सचिव आवासीय अक्षय सूद ने कहा कि जहां पर कमर्शियल प्रापर्टी के रिजर्व प्राइज ज्यादा है प्राइजिंग कमेटी शीघ्र उसका रिव्यू करेगी। कमेटी के अनुमोदन के बाद बढ़े हुए रिजर्व प्राइज काने कम करने पर विचार किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें