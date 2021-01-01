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  • Kartar Singh Of Hamirpur Himachal Pradesh Awarded By Padma Shri Award For Artworks From Bamboo

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शौक ने दिलाया पद्म अवार्ड:हिमाचल के करतार सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा; बांस से कलाकृतियां बनाते हैं, कई रिकॉर्ड इनके नाम

हमीरपुर27 मिनट पहले
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NIT हमीरपुर में सेवाएं देने के बाद वह मार्च 2019 में रिटायर हुए। उसके बाद करतार सिंह ने अपना शौक पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए।  - Dainik Bhaskar
NIT हमीरपुर में सेवाएं देने के बाद वह मार्च 2019 में रिटायर हुए। उसके बाद करतार सिंह ने अपना शौक पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए। 
  • करतार सिंह ने शौक पूरा करने के जरिए विलुप्त हो रही कला को संजाेने में योगदान दिया

गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। हिमाचल प्रदेश के करतार सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से अवार्ड मिलने की सूचना मिली। इसके बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। करतार सिंह हमीरपुर के नादौन की ग्राम पंचायत नौहंगी के रहने वाले हैं। उनकी बनाई बांस की कलाकृतियों के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। NIT हमीरपुर में सेवाएं देने के बाद वह मार्च 2019 में रिटायर हुए। उसके बाद करतार सिंह ने अपना शौक पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए।

करतार सिंह को कलाकृतियां बनाने का शौक है और इसी के जरिए उन्होंने विलुप्त हो रही कला को संजोने की सोची। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वे बांस की कलाकृतियां बनाने लगे और अब वे इनकी प्रदर्शनियां भी लगाते हैं। करतार बांस से भगवान की मूर्तियां, एफिल टावर, ताज महल बना चुके हैं। करतार सिंह को अपनी कलाकृतियों के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से ग्रैंडमास्टर का खिताब प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा इंडियन एक्सीलेंसी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। उनके नाम बांस के टुकड़ों से बोतल के अंदर मंदिर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

इन्हीं उपलब्धियों के लिए भारत सरकार उन्हें सर्वोच्च पद्म पुरस्कारों में से एक पद्मश्री अवार्ड दे रही है। करतार सिंह का जन्म उपमंडल नादौन के टप्पा नारा में एक अप्रैल 1959 को हुआ था। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने राजकीय पाठशाला गलोड़ से की और उसके बाद फार्मासिस्ट की पढ़ाई की। स्वास्थ्य विभाग से फार्मासिस्ट की पढ़ाई पूरी करने के बाद करतार सिंह की नियुक्ति NIT हमीरपुर में अक्टूबर 1986 में हुई। लंबे समय तक यहां सेवाएं देने के बाद वह मार्च 2019 को NIT हमीरपुर से रिटायर हुए।

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