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  • Mandi (Himachal) Mandi, A Young Man Preparing To Bathe In A Tragic Accident, Broke The Current With A Water Heater In A Bucket, Died On The Spot

मंडी में दर्दनाक हादसा:नहाने की तैयारी कर रहे युवक को बाल्टी में लगाए गए वाटर हीटर से लगा करंट, मौके पर ही तोड़ा दम

मंडी (हिमाचल)12 मिनट पहले
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सिबॉलिक इमेज।
  • मृतक युवक की पहचान जाजर कुकैण गांव के 22 साल वर्षीय प्रवीण कुमार के रूप में हुई, सरकाघाट में जेसीबी चलाता था

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सरकाघाट पर चौक ब्राड़ता पंचायत में शुक्रवार को करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। वह जेसीबी पर ड्राइवर था। हादसा उस वक्त हुआ, जब वह काम से लौटकर नहाने की तैयारी कर रहा था। बाल्टी में लगाए गए वाटर हीटर से करंट लगा और युवक ने चंद मिनट में देखते ही देखते दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

मृतक युवक की पहचान जाजर कुकैण गांव के 22 साल वर्षीय प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। वह सरकाघाट में जेसीबी चलाता था। मिली जानकारी के अनुसार वह काम से लौटा और नहाने के लिए बाथरूम में गया। उसी दौरान युवक बाल्टी में लगाई रॉड के करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी।

शुक्रवार को सरकाघाट नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वहीं, लोगों ने सरकार से मांग की है कि युवक के परिवार की सहायता की जाए। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने कहा कि युवक की करंट लगने से मौत हुई है।

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