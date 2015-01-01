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खुदकुशी:कुल्लू में विवाहित महिला ने निगला जहरीला पदार्थ; उपचार के दौरान तोड़ा दम, जांच में जुटी पुलिस

कुल्लू39 मिनट पहले
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अस्पताल प्रबंधन में महिला द्वारा जहर निगले जाने की जानकारी पुलिस को दी गई।
  • पुलिस टीम जहरीला पदार्थ निगलने के कारण तलाशने में जुटी है

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस सुसाइड करने के कारण जानने में जुटी है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है।

पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि बंजार क्षेत्र की एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है, जिसके चलते महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान 30 वर्षीय रीता शर्मा पत्नी बृज लाल निवासी बांदल, गुशैणी तहसील बंजार जिला कुल्लू के रूप में हुई।

जहरीला पदार्थ निगलने पर जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे पहले क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया, लेकिन आईजीएमसी में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है।

आईजीएमसी प्रबंधन ने बंजार पुलिस को सूचना दी। बंजार पुलिस टीम शिमला पहुंच गई है और रीता शर्मा के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस अब इस बात की छानबीन करने में जुटी है कि महिला द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने के क्या कारण रहे हैं। पुलिस मामले की हर पहलु से छानबीन करेगी।

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