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जमीनी विवाद:पड़ोसी से मारपीट, जान से मारने की धमकी, दंपती के खिलाफ मामला दर्ज

अंबएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

पुलिस थाना अंब के तहत कैलाशनगर नकड़ोह निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसी दंपती पर जमीनी विवाद के चलते मारपीट करने व उसे जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर दंपती के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

कैलाशनगर निवासी रीटा कुमारी ने पुलिस के पास दी शिकायत में कहा है कि उसका पति और बच्चे दिल्ली में रहते हैं और वह घर में अकेली रह रही है। उनके पड़ोसी की जमीन के साथ उनकी जमीन का करीब 17 साल पहले तबादला हुआ था, जिसका इंतकाल भी हो चुका है और मौजूदा समय में उस जमीन पर उनका कब्जा है जिसमें वह खेती करते हैं, लेकिन आरोपित अब उस जमीन पर अपना हक जता रहा है।

शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि जब भी वह उस जमीन पर घास काटने जाती है तो आरोपित उसके साथ गाली-गलौज करते हैं। मंगलवार सुबह जब वह घर के पास ही सड़क किनारे खड़ी होकर रिश्तेदारों से फोन पर बात कर रही थी तो आरोपित ने वे-बजह रास्ता उस पर डंडे व पत्थरों से हमला कर दिया।

महिला के चिल्लाने पर उसकी बहू ने उसे आरोपितों के चंगुल छुड़ाया। आरोपितों ने इसके बाद भी गालियां दीं और मार देने की धमकी दी।

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