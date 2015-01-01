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ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग:न्यू पेंशन स्कीम इंप्लाइज एसोसिएशन सुंदरनगर इकाई ने की नारेबाजी

सुंदरनगरएक घंटा पहले
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न्यू पेंशन स्कीम इंप्लाइज एसोसिएशन सुंदरनगर इकाई ने एसडीएम कार्यालय के बाद अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और केंद्र व प्रदेश सरकार को दो टूक शब्दों में चेताया है कि अगर शीघ्र ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं की गई तो मजबूर होकर न्यू पेंशन स्कीम के इंप्लाइज को अपने हकों को पाने के लिए सड़कों पर उतरने को विवश होना पड़ेगा।

प्रधान सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि यह एनपीएस नहीं बल्कि नो पेंशन स्कीम है। सभी विभागों के एनपीएस इंप्लाइज ने अपने कार्यालय के बाहर गेट मीटिंग की और ओल्ड पेंशन बहाली की मांग उठाई और कहा कि 24 नवंबर को पेन डाउन स्ट्राइक में बढ़-चढ़कर के हर एनपीएस हिस्सा लेंगे।

इस अवसर पर महिला विंग सुंदरनगर की अध्यक्षा पूजा सेन ने भी प्रदेश सरकार पर तीखे हमले बोले।

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