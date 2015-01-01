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  • Paonta Sahib What Is The Same Irritability 4 Year Old Girl Defecated In Bed And Beaten To Death By A Cruel Stepmother

ऐसा भी क्या चिड़चिड़ापन:4 साल की बच्ची ने बिस्तर में शौच किया पीट-पीटकर मार डाला बेरहम सौतेली मां ने

पांवटा साहिब40 मिनट पहले
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पांवटा साहिब में बच्ची की मौत के बाद सील किए गए घर पर छानबीन के लिए पहुंची पुलिस फोर्स।
  • पांवटा साहिब के कुंजा मतरालियों में 4 साल की मासूम बच्ची की मंगलवार देर रात संदिग्ध मौत हो गई थी
  • एसआईटी की टीम ने पहले कुंजा मतरालियों में महिला का घर सीज किया और शुक्रवार को दिनभर सबूत जुटाए

पांवटा साहिब में 4 साल की बच्ची की हत्या का राज खुल गया है। बच्ची को उसकी सौतेली मां ने ही मारा था। हत्या की वजह बेहद मामूली थी। बताया जा रहा है कि बच्ची ने बिस्तर पर शौच कर दिया और इसी से बौखलाई महिला ने उसे पीट-पीटकर मार डाला। इस बात का खुलासा शुक्रवार को टीम की तरफ से गहन सर्च के बाद हुआ है। टीम ने सील किए गए घर से सबूत जुटाए और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब के कुंजा मतरालियों में 4 साल की मासूम बच्ची की मंगलवार देर रात संदिग्ध मौत हो गई थी। मौत के बाद सौतेली मां अरुणा चौहान (34) ने निजी अस्पताल के खिलाफ पुलिस में लापरवाही की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस जांच में बच्ची के शरीर पर गहरे चोट के निशान सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा था। वहां से बिसरा जांच के लिए फोरेंसिक लैब शिमला भेज दिया था।

पुलिस की एसआईटी की टीम ने पहले कुंजा मतरालियों में महिला का घर सीज किया और उसके बाद शुक्रवार को दिनभर एसपी सिरमौर डॉ खुशहाल चंद फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। इसमें कई चौंकाने वाले साक्ष्य सामने आए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि महिला ने बच्ची को गोद लिया हुआ था। महिला का स्वभाव चिड़चिड़ा है। महिला कई बार बच्ची के साथ मारपीट करती थी। मंगलवार शाम को बच्ची ने बिस्तर पर शौच कर दिया था जिससे महिला गुस्सा हो गई और बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई। इससे बच्ची को मौत हो गई।

महिला मूल रूप से शिमला जिला के कुपवी से है और पति सेना में तैनात है। उसका एक 11 साल का बेटा है। उन्होंने पांवटा साहिब के कुंजा मतरालियों में मकान बनाया हुआ है। महिला ने अपने आप को बचने के लिए निजी अस्पताल पर गलत दवाइयां देने का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन सौतेली मां अपने ही जाल में फंस गई। डीएसपी पांवटा साहिब बीर बहादुर ने बताया कि बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में सौतेली मां ने ही बच्ची के साथ मारपीट की थी, जिससे बच्ची की मौत हुई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है।

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