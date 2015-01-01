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नशेड़ी को जेल:शराब के नशे में गाली गलौज करने के आरोप में व्यक्ति को खानी पड़ी जेल की हवा

अंब4 घंटे पहले
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भैरा निवासी आरोपित संजीव कुमार बुधवार देर शाम को शराब के नशे में धुत होकर अपने परिवार के साथ गाली गलौज कर रहा था।

स्वजनों के समझाने पर भी आरोपित हुडदंग मचाता रहा। उन्हें पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। लेकिन पुलिस की सामने भी बाज नही आया। आरोपित जब काबू से बाहर हो गया तो पुलिस को मजबूरन किसी अनहोनी होने के अंदेशे से उसको गिरफ्तार करना पड़ा।

डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया की पुलिस ने शराब के नशे गाली गलौज करने व हुडदंग मचाने के आरोप में भैरा निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।

वीरवार को एसडीएम मनेश यादव की अदालत में पेश किया गया था। यहां उसे निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है।

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