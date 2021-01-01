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शिक्षा से हटा महामारी का पहरा:हिमालच प्रदेश में आज से खुल जाएंगे स्कूल, कोविड नियमों का पालन होगा जरूरी

शिमला14 मिनट पहले
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छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी, यह बड़ा सवाल है। - Dainik Bhaskar
छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी, यह बड़ा सवाल है।

हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार बुधवार से सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि, आज सिर्फ शिक्षक ही स्कूल पहुंचेंगे, जबकि बच्चे 1 फरवरी से स्कूल आएंगे। शिक्षा विभाग के नए आदेशों के अनुसार प्रार्थना सभाओं से लेकर कैंपस में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। स्कूल प्रिंसिपल को 27 जनवरी को कक्षाओं का प्लान तैयार कर निदेशालय भेजना होगा। अभी तक हिमाचल के 15 हजार ग्रीष्मकालीन स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट नहीं दी है।

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को अधिकृत किया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग में छात्रों को अपने तरीके से स्कूलों में बुला सकते हैं। जिन स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा है वे वैकल्पिक दिवस पर बच्चों को बुला सकते हैं। बोर्ड छात्रों की कक्षाएं रूटीन में बुलाना अनिवार्य है। नौ माह बाद अब पहली फरवरी से प्रदेश के स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी।

5वीं और आठवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की स्कूलों में आकर कक्षाएं लगाई जाएंगी। अहम यह है कि पहली फरवरी से प्रदेश के ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अलावा दूसरे शिक्षण संस्थान भी खुल जाएंगे। इसके साथ ही 15 फरवरी से विंटर क्लोजिंग स्कूलों में भी शिक्षक व छात्रों को आना होगा। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 12 फरवरी तक अवकाश रहेगा, वहीं 13 व 14 फरवरी को सरकारी अवकाश है। आठ फरवरी के बाद कॉलेज भी खुल जाएंगे।

फिलहाल प्राइवेट व सरकारी स्कूलों को कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश में अभी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, सातवीं छात्रों की फिजिकली कक्षाएं नहीं लगेंगी। इन कक्षाओं के छात्रों की हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में दो गज की दूरी बनाना मुश्किल होगा। राज्य के कई सरकारी स्कूलों में एक ही कक्षा में 100 से 200 छात्र भी हैं। ऐसे में इन छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, यह बड़ा सवाल है।

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