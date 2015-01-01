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वादियों में सैर सपाटा:पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव पहुंचे सनी देओल, छुटि्टयां मनाने मनाली गए हुए हैं सांसद

कुल्लू7 मिनट पहले
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एक्टर सनी देओल पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक गांव पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक स्वागत किया गया।
  • प्रीणी पहुंचने पर पंचायत प्रधान शिव दयाल ठाकुर ने उनका पारंपरिक स्वागत किया

बॉलीवुड अभिनेता एवं भाजपा सांसद सनी देओल इन दिनों छुटि्टयां मनाने के लिए मनाली आए हुए हैं। इसी दौरान वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव प्रीणी पहुंचे। प्रीणी पहुंचने पर पंचायत प्रधान शिव दयाल ठाकुर ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। सनी देओल ने पंचायत प्रधान से प्रीणी के बारे विस्तृत जानकारी ली। सनी देओल ने पांडवों से जुड़े पांडु रोपा के इतिहास की जानकरी भी ली।

इसके बाद सनी देओल ने कहा कि कुल्लू मनाली से उनका गहरा नाता रहा है। कुल्लू मनाली को वे अपना दूसरा घर मानते हैं। प्रीणी गांव से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाता रहा है। इसलिए वो भी इस पंचायत के विकास में अपना योगदान देंगे। प्रीणी पंचायत के प्रधान शिव दयाल ने बताया कि सन्नी देओल ने प्रीणी पंचायत की यथा सम्भव मदद करने की बात कही है।

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