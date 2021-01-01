पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Himachal
  • The Car Fell Into A 200 meter deep Gorge, The Two Brothers And Brother in law Died, The Trio Set Out In A New Car

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हिमाचल में हादसा:200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो सगे भाइयों और जीजा की मौत; नई गाड़ी में घूमने निकले थे तीनों

मंडी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं तथा पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की जांच शुरू कर दी है। - Dainik Bhaskar
पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं तथा पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की जांच शुरू कर दी है।
  • जैसे ही जीप खाई में गिरी तो धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे

नई कार खरीदने की खुशी उस समय मातम में बदल गई, जब उस गाड़ी की पहली राइड आखिरी सफर बन गई। कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो सगे भाइयों और उनके जीजा की मौत हो गई। पल भर में दो घरों में मातम छा गया।

हादसा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सराज उपमंडल के छतरी-गतु मार्ग पर हुआ। हादसे में दो लोगों ने दुर्घटनास्थल पर ही और एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों में दो सगे भाई 29 वर्षीय ओमप्रकाश और चमन लाल (37) पुत्र ज्ञान चंद निवासी झमाच्छ और जीजा 28 वर्षीय रजनीश कुमार पुत्र परमदेव निवासी लस्सी उप तहसील छतरी शामिल हैं।

छतरी घूमने आए थे तीनों

जानकारी के अनुसार, रजनीश ने हाल ही में नई कार खरीदी थी। तीनों इसमें घूमने के लिए छतरी आए थे। रजनीश अपने दोनों सालों को छोड़ने छतरी से झमाच्छ जा रहा था। लेकिन गतु में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी गोपाल चंद ने बताया कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में जा गिरी।

जैसे ही जीप खाई में गिरी तो धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने ही प्रशासन व पुलिस को सूचना देकर बचाव कार्य आरंभ किया। लेकिन तब तक घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल नागरिक चिकित्सालय आनी उपचार के लिए भेजा गया। जहां उसकी भी मौत हो गई।

प्रशासन की ओर से एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं तथा जंजैहली पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की जांच शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें10 लाख सालाना की नौकरी छोड़ पॉलीथीन को रीसाइकिल कर हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए, आज 98 लाख रुपए है टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser