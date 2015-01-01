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  • The Dalai Lama Warned Of The Terrible Consequences Of Climate Inactivity, Urging Leaders To Act Immediately

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जलवायु परिवर्तन:दलाई लामा ने जलवायु निष्क्रियता के भयानक परिणामों की चेतावनी दी, नेताओं से तत्काल कार्य करने की अपील

धर्मशालाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • पर्यावरण के संरक्षण को शिक्षा के माध्यम से बच्चों में विकसित किया जाना चाहिए : दलाई लामा

तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने विश्व नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि तत्काल कार्रवाई नहीं की तो इसके भयावह परिणाम होंगे।

उन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहा गया है कि अगर बुद्ध इस दुनिया में लौट आए, तो बुद्ध हरे होंगे। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मामला है।

दलाई लामा ने इस पर सचेत करते हुए कहा कि यदि जलवायु परिवर्तन के प्रति वर्तमान रवैया जारी रहा, तो मनुष्य को ग्लोबल वार्मिंग के बाद कभी नहीं देखा जा सकता है जिससे पृथ्वी पर व्यावहारिक रूप से अपूरणीय क्षति हो सकती है।

उन्होंने कहा कि तिब्बत जैसे देश जो नदियों के स्रोतों से समृद्ध हैं, निकट भविष्य में हाइपर-शुष्क रेगिस्तान भूमि बन सकते हैं यदि ग्लोबल वार्मिंग अनियंत्रित रहती है। उनका कहना है कि विश्व नेताओं से बड़ी उम्मीदें हैं और वे चाहते हैं कि वे पेरिस जलवायु समझौते पर कार्य करें।

संयुक्त राष्ट्र को इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या दुनिया के नेता असफल हो रहे हैं, वे कहते हैं बड़े देशों को पारिस्थितिकी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप उन बड़े राष्ट्रों को देखेंगे जिन्होंने अपने संसाधनों को हथियारों या युद्ध के लिए बहुत पैसा खर्च किया और जलवायु के संरक्षण को भूल गए।

”दलाई लामा ने जोर देकर कहा कि यदि वे किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो यह ग्रीन पार्टी होगी क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका विचार अच्छा था। दलाई लामा का कहना है कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के पक्ष में हैं।

उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए उनका सबसे बड़ा व्यक्तिगत योगदान शिक्षा और करुणा की अवधारणा को बढ़ावा देना है। पर्यावरण के संरक्षण को शिक्षा के माध्यम से बच्चों में विकसित किया जाना चाहिए। दलाई लामा ने कहा कि पर्यावरण की देखभाल करना अंततः खुद की देखभाल करना है।

जब उनसे पूछा गया कि लोगों को दुनिया के सामने आने वाले कोरोनोवायरस महामारी के लिए कैसे अनुकूल होना चाहिए, तो वे कहते हैं, “हालांकि कठिन समय में प्रार्थना फायदेमंद होती है लेकिन यह समय केवल प्रार्थनाओं पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है”।

शांतिदेव द्वारा एक प्रसिद्ध पंक्ति का हवाला देते हुए दलाई लामा ने कहा कि यदि कठिनाई को दूर करने का तरीका है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कठिनाई को दूर करने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर चिंता क्यों करें।

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