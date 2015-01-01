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भीड़ इकट्ठी न करें:कोरोना के चलते खंड स्तर पर मनाया जाएगा महासंघ का स्थापना दिवस : एनआर ठाकुर

मंडी4 घंटे पहले
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हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एनआर ठाकुर ने कहा की कोरोना महामारी के चलते फैसला लिया है कि 20 नवंबर को आयोजित स्थापना दिवस को खंड स्तर पर साधारण तरीके से मनाएगा।

इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कर्मचारी ज्यादा भीड़ इकट्ठी न करें और सामाजिक दूरी और मास्क का उचित इस्तेमाल तथा हाथों की सफाई का ध्यान रखते हुए स्थापना दिवस की परंपरा को निभाएं। कोरोना का खतरा कम होते ही महासंघ का फेडरल हाउस शीघ्र ही बुलाया जाएगा।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह कर्मचारी मांगों पर अपनी गंभीरता दिखाए तथा जो मांगे पिछले 3 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी हैं उन्हें अमलीजामा पहनाने की कोशिश करें।

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