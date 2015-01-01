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डलहौजी का एक दिवसीय दौरा:विकास की गति चलती रहे चाहे कोई भी हो विधायक: जय राम

चंबाएक घंटा पहले
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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वीरवार को डलहौजी के एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र में 113.45 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए।

उन्हाेंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बासा से नदाल सड़क, समाह से हादिला, स्टेज-2 सम्पर्क मार्ग, जावनास से भासुआ सम्पर्क मार्ग, जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुुंडला लंगेड़ा में सलांदरी नाला पर निर्मित 30 मीटर लम्बे डबल लेन पुल, जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुुंडला में घराट नाला पर 25 मीटर लम्बे डबल लेन पुल, जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुुंडला लंगेड़ा रोलाह नाला पर 40 मीटर लम्बे डबल लेन पुल, कुंडी (सलुणी) में एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हवाई अड्डे और सुन्दल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन लेवल-3 के लिए निर्मित होने वाले अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया।

इसके अलावा उन्हाेंने बासा से नदाल सड़क के स्तरोन्यन, अनी के निकट सलुणी सड़क, थलोगा सड़क,चकोली से अंडवास सड़क, चकोली से ढाला सड़क, जवानस से भासुआ सड़क बैच-2, तहसील सलुणी के लचोरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण, तहसील सलुणी के भलेइ में राजकीय उप-कोषागार भवन के लिए एक करोड़ रुपये और 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल सलुणी की आधारशिला रखी।

बनीखेत के पधर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे चाहे निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष का या सत्ताधारी दल का विधायक चुना गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि डलहौजी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के पास उपलब्ध सभी संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन हो सके।

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