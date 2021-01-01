पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Himachal
  • The Weather Will Be Clear In Himachal Pradesh Till February 1, The Coldest Night Recorded In Keylong

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हिमाचल मेें 1 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा:केलांग में रिकॉर्ड हुई सबसे ठंडी रात, माइनस 13.0 डिग्री रहा तापमान

शिमला14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ देखने का मिला, लेकिन रात के समय ठिठुरन बरकरार है। - Dainik Bhaskar
हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ देखने का मिला, लेकिन रात के समय ठिठुरन बरकरार है।
  • इस बार शिमला में जनवरी का महीना बिना बर्फबारी के ही गुजरेगा

केलांग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान माइनस 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले, सोमवार को माइनस 13.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि, मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, लेकिन रात के समय ठिठुरन बरकरार है। बावजूद इसके 1 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा।

हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब अगले कुछ दिन पारा चढ़ेगा और मौसम साफ रहेगी। ऐसे में लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। गत तीन दिनों से प्रदेश में धूप खिल रही है। दोपहर को ठंड कम महसूस हो रही है, लेकिन केलांग में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई।

इस बार शिमला में जनवरी का महीना बिना बर्फबारी के ही गुजरेगा। इससे पहले 2007 में जनवरी महीने में बर्फबारी नहीं हुई थी। 2020 में छह बार बर्फबारी हुई थी। 2019 के जनवरी महीने में 7.3 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई थी। पिछले 19 साल में सिर्फ 7 साल ही जनवरी में अच्छी बर्फबारी हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंफाइजर ने कहा- कोविड-19 के नए वैरिएंट्स को काबू करने पर रिसर्च जारी, व्हाइट हाउस में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser