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जीत पर हर्ष:बिहार में मिली जीत केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम

धर्मशाला4 घंटे पहले
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बिहार में एनडीए को मिली शानदार जीत पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने जनता को बधाई देते हुए कहा कि बिहार चुनावों में मिली शानदार जीत केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है।

उन्होंने बिहार में एनडीए को मिली शानदार जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। केन्द्र सरकार ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख कर योजनाएं तैयार की हैं जिनका लाभ भी लोगों को मिल रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि यह भाजपा की नीतियों का ही परिणाम है कि इस दौरान हुए उप चुनावों में भी भाजपा को बेहतर परिणाम मिले हैं। इस शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के भाजपा कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं।

भाजपा मंडल धर्मशाला ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल तथा विधायक विशाल नैहरिया के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बिहार चुनाव एवं अन्य प्रदेशों में उपचुनावों में भाजपा की जीत पर बधाई दी।

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