पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड-19:588 नए केसों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 32 हजार 785 के पास, 11 की मौत

शिमला8 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो
  • अवस्थी ने कहा- कोरोना रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपचारात्मक कदम उठा रही सरकार
  • 726 काेराेना संक्रमित मरीज हुए ठीक, 25 हजार के पार पहुंचा ठीक हाेने वालाें का आंकड़ा

प्रदेश में काेराेना संक्रमण के 588 नए मामलाें के साथ प्रदेश में इस संक्रमण का आंकड़ा 32 हजार 785 के पास पहुंच गया है। मंडी में काेराेना का कहर लगातार जारी है। आज मंडी जिला में सबसे ज्यादा 122 काेराेना के नए मामलाे सामने आए है।

कुल्लू में 111, बिलासपुर में 22, चंबा में 19, हमीरपुर में 33, कांगड़ा में 91, लाहाैल स्पीति में 49, शिमला में 59, सिरमाैर में 23, साेलन में 53, और ऊना में 6 नए मामले सामने आए है। प्रदेश में 6 हजार 830 काेराेना के एकटिव केस हाे गए है। आज प्रदेश में 726 काेराेना संक्रमित मरीज ठीक हुए है। इससे प्रदेश में इस बीमारी से ठीक हाेने वालाें की संख्या बढ़ कर 25 हजार 432 के पास पहुंच गई है।

आज प्रदेश में काेराेना के रिकवरी रेट में मामूली बढ़ाेतरी दर्ज की गई है। यह 77.57 प्रतिशत रही है। प्रदेश में बिते 24 घंटाें के दाैरान 11 लाेगाें की काेराेना से माैत हुई है। इसमें शिमला, कांगड़ा में दाे- दाे और साेलन, मंडी, कुल्लू सिरमाैर,हमीरपुर,ऊना और चंबा में एक एक व्यक्ति की काेराेना से माैत हुई है। इससे प्रदेश में काेराेना संक्रमण से मरने वालाें का आंकड़ा बढ़ कर 491 हाे गया है।

अब तक 4 लाख 75 हजार से ज्यादा लाेगाें की हाे चुकी काेविड जांच, पाॅजिटिव मामलों की दर 6.5%

शिमला. कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक निवारक एवं उपचारात्मक कदम उठा रही है। काेराेना संक्रमण का पता लगाने के लिए सरकार ने प्रदेश में जांच क्षमता बढ़ाई है। प्रदेश में अब तक 475263 मामलों की जांच की गई है जिनमें से 32197 मामलों की रिपोर्ट पाॅजिटिव पाई गई है। प्रदेश में पाॅजिटिव मामलों की दर 6.5 प्रतिशत है।

सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने बताया कि सतर्कता एवं सुरक्षा उपायों को दरकिनार करना कोरोना संक्रमण को न्यौता देना होगा। उन्होंने लोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित सुरक्षित व्यवहार को अपनाने और कोई भी लक्षण प्रकट होने पर भ्रमित अथवा घबराएं बगैर कोविड-19 की जल्द से जल्द जांच करवाने का आग्रह किया ताकि संक्रमण की संभावनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने की स्थिति में स्वयं को आइसोलेट करने काे कहा। बुखार, खांसी, जुकाम या सांस की समस्या में हेल्पलाइन नंबर 104 से संपर्क करने या ई-संजीवनी ओपीडी सेवा का लाभ उठाने की बात कही।

उन्होंने लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने, घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क और बार-बार हाथ धोने, नाक, आंख और मुंह को न छूने का भी आग्रह किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें